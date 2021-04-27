不獲5千元消費券？ 長期不在港怎定義

預算案上次派1萬元現金，已移民海外的港人都受惠，但今次派5,000元電子消費券計劃，卻規定一段長時間不在港居住的人士，不應受惠。究竟這如何定義？

消息：外地讀書閩粵計劃者豁免

港府消息表示，首先，政府會與

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