不獲5千元消費券？ 長期不在港怎定義 名家專欄 2021/04/27 分享： 預算案上次派1萬元現金，已移民海外的港人都受惠，但今次派5,000元電子消費券計劃，卻規定一段長時間不在港居住的人士，不應受惠。究竟這如何定義？ 消息：外地讀書閩粵計劃者豁免 港府消息表示，首先，政府會與 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府3招寬防疫谷經濟 最快今宣布 2021/04/26 港府3招寬防疫谷經濟 最快今宣布 有政戲 - 灣區會議 林鄭冀前海先行先試有突破 2021/04/23 灣區會議 林鄭冀前海先行先試有突破 有政戲 - 韓正南下主持大灣區會議 林鄭赴穗 2021/04/22 韓正南下主持大灣區會議 林鄭赴穗 有政戲 - 林鄭見中央財金高層 「優化」互聯互通 2021/04/21 林鄭見中央財金高層 「優化」互聯互通 有政戲 - 5千元消費券 消息：不會分兩期派2500 2021/04/20 5千元消費券 消息：不會分兩期派2500 香港 服務 零售 立法會 交通 基金 移民 補貼 陳茂波 工聯會