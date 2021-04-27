新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 名家專欄 12:02 2021/04/27 分享： 最近一手市場數個新盤推出，基於市況暢旺下，發展商的定價亦都相當進取，無論九龍以至新界的新盤，每呎樓價平均都已經要2萬元，儼如變成一手市場的「新指標」，上車客的負擔愈來愈吃重。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【新盤價單】一圖睇晒 黃竹坑站上蓋晉環 1房至3房價單價錢 2021/04/23 【新盤價單】一圖睇晒 黃竹坑站上蓋晉環 1房至3房價單價錢 新盤升溫 黃竹坑站晉環 昨加推80伙個別加價5% 旺角ONE SOHO 加推33伙加價2% 今日 新盤升溫 黃竹坑站晉環 昨加推80伙個別加價5% 旺角ONE SOHO 加推33伙加價2% 【樓市癲價】呎價3萬買屯門樓！御海灣II呎價衝破3.07萬仲貴過瓏門 2021/04/24 【樓市癲價】呎價3萬買屯門樓！御海灣II呎價衝破3.07萬仲貴過瓏門 最新專欄文章 新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ 2021/04/26 新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ Work from home對商廈影響不容忽視 2021/04/23 Work from home對商廈影響不容忽視 自製首置個案 樓市興衰新指標 2021/04/22 自製首置個案 樓市興衰新指標 投資者早著先機 工商舖交投增 2021/04/21 投資者早著先機 工商舖交投增 內地客入市比例持續回升 2021/04/20 內地客入市比例持續回升 御海灣II ONE SOHO 樓價 發展商 一手市場 屯門 黃竹坑