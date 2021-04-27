  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (週二) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤愈賣愈貴  上車客愈難負擔

名家專欄 12:02 2021/04/27

分享：

最近一手市場數個新盤推出，基於市況暢旺下，發展商的定價亦都相當進取，無論九龍以至新界的新盤，每呎樓價平均都已經要2萬元，儼如變成一手市場的「新指標」，上車客的負擔愈來愈吃重。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

【新盤價單】一圖睇晒 黃竹坑站上蓋晉環 1房至3房價單價錢
2021/04/23
【新盤價單】一圖睇晒 黃竹坑站上蓋晉環 1房至3房價單價錢
新盤升溫 黃竹坑站晉環 昨加推80伙個別加價5% 旺角ONE SOHO 加推33伙加價2%
今日
新盤升溫 黃竹坑站晉環 昨加推80伙個別加價5% 旺角ONE SOHO 加推33伙加價2%
【樓市癲價】呎價3萬買屯門樓！御海灣II呎價衝破3.07萬仲貴過瓏門
2021/04/24
【樓市癲價】呎價3萬買屯門樓！御海灣II呎價衝破3.07萬仲貴過瓏門

最新專欄文章

新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？
2021/04/26
新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？
Work from home對商廈影響不容忽視
2021/04/23
Work from home對商廈影響不容忽視
自製首置個案 樓市興衰新指標
2021/04/22
自製首置個案 樓市興衰新指標
投資者早著先機 工商舖交投增
2021/04/21
投資者早著先機 工商舖交投增
內地客入市比例持續回升
2021/04/20
內地客入市比例持續回升
御海灣II ONE SOHO 樓價 發展商 一手市場 屯門 黃竹坑

下一篇文章

高息股也要分好醜！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版