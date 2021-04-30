化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 國際 07:25 2021/04/30 分享： ▲ 蓋茨更提出要化解氣候危機除了改變個人生活方式，他認為棄用化石燃料可能更重要，提倡採用核能減排。 全球氣候暖化議題備受關注，多國領袖上周均在氣候峰會上提出溫室氣體減排新目標，以及多項應對氣候變化的措施。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）更願意提供1億美元的獎金，鼓勵各地民眾提出大規模減少二氧化碳排放的方法。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 馬斯克豪擲1億美元獎金 減全球二氧化碳排放 2021/04/23 馬斯克豪擲1億美元獎金 減全球二氧化碳排放 拜登承諾2030年前 減排目標倍增至50%（第二版） 2021/04/22 拜登承諾2030年前 減排目標倍增至50%（第二版） 【日本核廢水】福島黑鮋輻射超標 被限制出口 2021/04/20 【日本核廢水】福島黑鮋輻射超標 被限制出口 【日本核廢水】北韓斥日本 嚴重威脅人類安全 2021/04/16 【日本核廢水】北韓斥日本 嚴重威脅人類安全 【日本核廢水】麻生太郎：飲咗都無事 中方反駁飲咗先講（第三版） 2021/04/16 【日本核廢水】麻生太郎：飲咗都無事 中方反駁飲咗先講（第三版） 最新專欄文章 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 2021/04/23 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 提升教育程度 應對歧視上上策？ 2021/04/16 提升教育程度 應對歧視上上策？ 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 2021/04/09 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 2021/03/26 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 2021/03/19 默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 可持續發展 節能減排 氣候暖化 比爾蓋茨 核能 福島 核災