  • 23°C
香港時間 : 2021430日 (週五) 07:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能

國際 07:25 2021/04/30

分享：

蓋茨更提出要化解氣候危機除了改變個人生活方式，他認為棄用化石燃料可能更重要，提倡採用核能減排。

全球氣候暖化議題備受關注，多國領袖上周均在氣候峰會上提出溫室氣體減排新目標，以及多項應對氣候變化的措施。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）更願意提供1億美元的獎金，鼓勵各地民眾提出大規模減少二氧化碳排放的方法。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

相關文章

馬斯克豪擲1億美元獎金 減全球二氧化碳排放
2021/04/23
馬斯克豪擲1億美元獎金 減全球二氧化碳排放
拜登承諾2030年前 減排目標倍增至50%（第二版）
2021/04/22
拜登承諾2030年前 減排目標倍增至50%（第二版）
【日本核廢水】福島黑鮋輻射超標 被限制出口
2021/04/20
【日本核廢水】福島黑鮋輻射超標 被限制出口
【日本核廢水】北韓斥日本 嚴重威脅人類安全
2021/04/16
【日本核廢水】北韓斥日本 嚴重威脅人類安全
【日本核廢水】麻生太郎：飲咗都無事 中方反駁飲咗先講（第三版）
2021/04/16
【日本核廢水】麻生太郎：飲咗都無事 中方反駁飲咗先講（第三版）

最新專欄文章

俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒
2021/04/23
俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒
提升教育程度 應對歧視上上策？
2021/04/16
提升教育程度 應對歧視上上策？
英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？
2021/04/09
英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？
美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視
2021/03/26
美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視
默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位
2021/03/19
默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位
可持續發展 節能減排 氣候暖化 比爾蓋茨 核能 福島 核災

下一篇文章

環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版