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監管查得快 美團好世界

名家專欄 2021/04/28

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港股昨收市後突傳出美團（03690）遭內地反壟斷當局市監局立案調查消息，美團美股ADR股價周一晚曾急瀉7%。惟美團昨日再上演反高潮戲碼，早段短暫下跌後低位急彈，在大額成交配合下升近3%，淡市中意外成藍

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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