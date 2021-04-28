監管查得快 美團好世界 名家專欄 2021/04/28 分享： 港股昨收市後突傳出美團（03690）遭內地反壟斷當局市監局立案調查消息，美團美股ADR股價周一晚曾急瀉7%。惟美團昨日再上演反高潮戲碼，早段短暫下跌後低位急彈，在大額成交配合下升近3%，淡市中意外成藍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 京東健康回升 市場空間廣濶 今日 京東健康回升 市場空間廣濶 百富候低吸納 電子支付成勢 今日 百富候低吸納 電子支付成勢 最新專欄文章 【反壟斷監管】監管調查成祝福? 美團不跌倒升逾2%成最強藍籌 2021/04/27 【反壟斷監管】監管調查成祝福? 美團不跌倒升逾2%成最強藍籌 透視中港美 - 五窮月在刧難逃？ 2021/04/27 五窮月在刧難逃？ 【港股拆局】港股通五一長假暫停5日 為五窮月揭序幕? 2021/04/26 【港股拆局】港股通五一長假暫停5日 為五窮月揭序幕? 透視中港美 - 期指結算 悶局待破 2021/04/26 期指結算 悶局待破 透視中港美 - 科技股更上層樓 要等芬佬轉軚 2021/04/24 科技股更上層樓 要等芬佬轉軚 人民幣 騰訊 阿里巴巴 外賣 反壟斷 支付寶 藥明生物（02269） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988）