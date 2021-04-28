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蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎

名家專欄 2021/04/28

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蘋果（Apple，美：AAPL）最新更新iPhone至iOS 14.5系統，用戶除關注iOS 14.5口罩解鎖等新功能，市場也留意iOS 14.5隱私權改革可能動搖facebook（美：fb）賺錢基礎

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撰文 : 麥德銘

欄名 : 交易講場

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