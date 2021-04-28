蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 名家專欄 2021/04/28 分享： 蘋果（Apple，美：AAPL）最新更新iPhone至iOS 14.5系統，用戶除關注iOS 14.5口罩解鎖等新功能，市場也留意iOS 14.5隱私權改革可能動搖facebook（美：fb）賺錢基礎 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 麥德銘 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 拆解思摩爾 10億成交升4% 2021/04/27 拆解思摩爾 10億成交升4% 交易講場 - 千億科技健康股列陣 新股微醫怎突圍 2021/04/26 千億科技健康股列陣 新股微醫怎突圍 交易講場 - 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 2021/04/24 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 交易講場 - 解說碳排放 期貨合約價緊扣國家目標 2021/04/23 解說碳排放 期貨合約價緊扣國家目標 交易講場 - 科企殺入造車未成氣候？ 瑞銀估需3年 2021/04/22 科企殺入造車未成氣候？ 瑞銀估需3年 美元 商業 口罩 產品 行業 歐洲 Facebook 軟件 Google Apple