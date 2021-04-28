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古洞地高價批出 樓價又再推高?

名家專欄 00:14 2021/04/28

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古洞首幅住宅官地高價批出，將成為日後同區地皮的新指標，儼如當年中資海航高價投得啟德地後，區內地價一浪高於一浪，料日後推出的同區古洞地皮會再創高價，勢必進一步推升樓價。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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