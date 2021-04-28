古洞地高價批出 樓價又再推高? 名家專欄 00:14 2021/04/28 分享： 古洞首幅住宅官地高價批出，將成為日後同區地皮的新指標，儼如當年中資海航高價投得啟德地後，區內地價一浪高於一浪，料日後推出的同區古洞地皮會再創高價，勢必進一步推升樓價。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 長實逾百億奪啟德海景地 出價不算太進取？ 2021/02/18 長實逾百億奪啟德海景地 出價不算太進取？ 內地供地制度大改革 樓控步入新階段 2021/02/26 內地供地制度大改革 樓控步入新階段 豪宅樓價地價齊火紅 2021/03/03 豪宅樓價地價齊火紅 最新專欄文章 專家樓論 - 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 2021/04/27 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 專家樓論 - 私樓又再零動工 2021/04/27 私樓又再零動工 專家樓論 - 新盤越貴越有市 勢展新一輪升浪 2021/04/26 新盤越貴越有市 勢展新一輪升浪 專家樓論 - 商廈大租戶 去中環化 2021/04/26 商廈大租戶 去中環化 專家樓論 - 港島南新盤 上車夢碎 2021/04/24 港島南新盤 上車夢碎 賣地 土地拍賣 二手市場 成交 屢創新高 啟德 新地