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舖租續回落  民生商戶迎來出頭天

名家專欄 11:54 2021/04/28

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曾是全九龍最貴呎租地段的海防道，最近見便利店相隔十年重返，反映租金大跌加上通關無期，業主願降價放長租，令民生商戶有力重回核心區。

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欄名 : 樓市分析

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