舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 名家專欄 11:54 2021/04/28 分享： 曾是全九龍最貴呎租地段的海防道，最近見便利店相隔十年重返，反映租金大跌加上通關無期，業主願降價放長租，令民生商戶有力重回核心區。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 美聯工商舖調查 六成半投資者或於今年入市 通關後工商舖交投量可反彈 2021/03/29 美聯工商舖調查 六成半投資者或於今年入市 通關後工商舖交投量可反彈 中原：3月工商舖624買賣 創22個月新高 2021/04/27 中原：3月工商舖624買賣 創22個月新高 最新專欄文章 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 2021/04/27 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ 2021/04/26 新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ Work from home對商廈影響不容忽視 2021/04/23 Work from home對商廈影響不容忽視 自製首置個案 樓市興衰新指標 2021/04/22 自製首置個案 樓市興衰新指標 投資者早著先機 工商舖交投增 2021/04/21 投資者早著先機 工商舖交投增 商舖 零售 疫情 便利店 銅鑼灣 尖沙咀