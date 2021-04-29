環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？

美國電動車生產商特斯拉（Tesla，美︰TSLA）放榜，成績不俗，盈利及收入均創新高。當然，投資（也有人認為是投機）比特幣（Bitcoin）對盈利貢獻不低，但多少反映「電動車是汽車的未來」這句話已非虛言，對一度不將電動車放在眼內的德國車廠來講，相信是新一記警醒。

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