環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 國際 07:25 2021/04/29 分享： 美國電動車生產商特斯拉（Tesla，美︰TSLA）放榜，成績不俗，盈利及收入均創新高。當然，投資（也有人認為是投機）比特幣（Bitcoin）對盈利貢獻不低，但多少反映「電動車是汽車的未來」這句話已非虛言，對一度不將電動車放在眼內的德國車廠來講，相信是新一記警醒。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【拜登百日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 2021/04/27 【拜登百日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 2021/04/28 英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 2021/04/26 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 2021/04/23 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 2021/04/24 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 最新專欄文章 【拜登百日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 2021/04/27 【拜登百日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 社會矛盾 經濟 汽車 德國 電動車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 綠黨 默克爾 Tesla 歐洲