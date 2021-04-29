中國兩手準備 防中美氣候合作變「瞎作」 中國 07:08 2021/04/29 分享： ▲ 中國兩手準備 防中美氣候合作變「瞎作」 拜登上任至今未有為中美關係帶來實質轉變，應對氣候變化則難得成為，兩國公開同意合作的唯一方面。只是應對氣候變化同樣涉及科技與政治，中美要真正充分合作恐不容易。搞不好的話，更可能重蹈疫情全球大流行下互相指摘覆轍。中國看來亦已做好兩手準備，即使氣候承諾信譽不佳的美國選擇繼續拆騰，仍要堅持中國的綠色轉型。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 相關文章 【氣候峰會】中方說沒興趣打「氣候牌」 不以此作地緣政治籌碼 2021/04/23 【氣候峰會】中方說沒興趣打「氣候牌」 不以此作地緣政治籌碼 【氣候峰會】習近平講話：歡迎美方重返多邊氣候治理 2021/04/22 【氣候峰會】習近平講話：歡迎美方重返多邊氣候治理 【氣候峰會】習近平談話全文：把清潔美麗世界留後代 2021/04/23 【氣候峰會】習近平談話全文：把清潔美麗世界留後代 【中美角力」中國參與拜登牽頭的氣候峰會 背後有哪些考量？ 2021/04/22 【中美角力」中國參與拜登牽頭的氣候峰會 背後有哪些考量？ 中美承諾氣候合作「令人鬆一口氣」 但前路挑戰仍多 2021/04/18 中美承諾氣候合作「令人鬆一口氣」 但前路挑戰仍多 地緣政治 外交 氣候暖化 極端天氣 科技戰 中美關係 中國 美國 習近平 拜登