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中國兩手準備 防中美氣候合作變「瞎作」

中國 07:08 2021/04/29

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中國兩手準備 防中美氣候合作變「瞎作」

拜登上任至今未有為中美關係帶來實質轉變，應對氣候變化則難得成為，兩國公開同意合作的唯一方面。只是應對氣候變化同樣涉及科技與政治，中美要真正充分合作恐不容易。搞不好的話，更可能重蹈疫情全球大流行下互相指摘覆轍。中國看來亦已做好兩手準備，即使氣候承諾信譽不佳的美國選擇繼續拆騰，仍要堅持中國的綠色轉型。

...

撰文 : 連兆鋒

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