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造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈

名家專欄 2021/04/29

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小米（01810）本周未見回購，適逢傳出Oppo籌備造車，且憂慮印度疫情肆虐會影響當地銷量，小米股價昨隨即失守，面對電動車市場的劇烈競爭，印度手機市場市佔率下滑，芯片持續缺貨等不利因素下，股價短綫難有

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撰文 : 區嘉俊

欄名 : 交易講場

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