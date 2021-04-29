造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈

小米（01810）本周未見回購，適逢傳出Oppo籌備造車，且憂慮印度疫情肆虐會影響當地銷量，小米股價昨隨即失守，面對電動車市場的劇烈競爭，印度手機市場市佔率下滑，芯片持續缺貨等不利因素下，股價短綫難有

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