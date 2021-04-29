造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈 名家專欄 2021/04/29 分享： 小米（01810）本周未見回購，適逢傳出Oppo籌備造車，且憂慮印度疫情肆虐會影響當地銷量，小米股價昨隨即失守，面對電動車市場的劇烈競爭，印度手機市場市佔率下滑，芯片持續缺貨等不利因素下，股價短綫難有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 2021/04/28 蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 交易講場 - 拆解思摩爾 10億成交升4% 2021/04/27 拆解思摩爾 10億成交升4% 交易講場 - 千億科技健康股列陣 新股微醫怎突圍 2021/04/26 千億科技健康股列陣 新股微醫怎突圍 交易講場 - 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 2021/04/24 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 交易講場 - 解說碳排放 期貨合約價緊扣國家目標 2021/04/23 解說碳排放 期貨合約價緊扣國家目標 金融 小米集團－W（01810） 汽車 電動車 智能手機 疫情 華為 印度 Tesla 回購