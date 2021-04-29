基石賣點：策略股東猛料

A、H股指數昨日造好，期指今日結算以及A股即將放假，不排除國企指數還要上落多一段日子。而筆者昨日提及的復星醫藥（02196）升近一成。至於B股基石藥業（02616）連日異動，加上策略性股東猛料，即使未

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