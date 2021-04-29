基石賣點：策略股東猛料 名家專欄 2021/04/29 分享： A、H股指數昨日造好，期指今日結算以及A股即將放假，不排除國企指數還要上落多一段日子。而筆者昨日提及的復星醫藥（02196）升近一成。至於B股基石藥業（02616）連日異動，加上策略性股東猛料，即使未 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 復藥催化劑：復必泰內地上市 2021/04/28 復藥催化劑：復必泰內地上市 中字股實力談 - 中移動有6厘息 跌穿50元收集 2021/04/27 中移動有6厘息 跌穿50元收集 中字股實力談 - 一拖望升兩成 盈利預期倍增 2021/04/24 一拖望升兩成 盈利預期倍增 中字股實力談 - 農夫山泉收集 龍頭應享溢價 2021/04/23 農夫山泉收集 龍頭應享溢價 中字股實力談 - 安瑞科有動力 發展儲氫瓶 2021/04/22 安瑞科有動力 發展儲氫瓶 基石藥業－B（02616） 復星醫藥（02196） 藥明康德（02359） 開拓藥業－B（09939） 諾輝健康—B（06606） 再鼎醫藥—SB（09688） 昆侖能源（00135） 人民幣 人權 美元