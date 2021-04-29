訂單高增長 康德彈得快

美國「超級星期四」前夕，市場觀望氣氛濃厚，恒指昨日主要於29000關爭持，高低波幅只有184點。A股低開高走，帶動港股反覆偏好，恒指以全日高位29071點收市，升129點或0.5%。國指及科指分別升

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