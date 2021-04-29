訂單高增長 康德彈得快 名家專欄 2021/04/29 分享： 美國「超級星期四」前夕，市場觀望氣氛濃厚，恒指昨日主要於29000關爭持，高低波幅只有184點。A股低開高走，帶動港股反覆偏好，恒指以全日高位29071點收市，升129點或0.5%。國指及科指分別升 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 羅文業 馮嘉雯 欄名 : 透視中港美 相關文章 永達賣豪華車 股價馬力強勁 今日 永達賣豪華車 股價馬力強勁 最新專欄文章 透視中港美 - 監管查得快 美團好世界 2021/04/28 監管查得快 美團好世界 【反壟斷監管】監管調查成祝福? 美團不跌倒升逾2%成最強藍籌 2021/04/27 【反壟斷監管】監管調查成祝福? 美團不跌倒升逾2%成最強藍籌 透視中港美 - 五窮月在刧難逃？ 2021/04/27 五窮月在刧難逃？ 【港股拆局】港股通五一長假暫停5日 為五窮月揭序幕? 2021/04/26 【港股拆局】港股通五一長假暫停5日 為五窮月揭序幕? 透視中港美 - 期指結算 悶局待破 2021/04/26 期指結算 悶局待破 港股 投資推介 投資策略 恒指走勢 恒生指數 市況分析 開拓藥業－B（09939） 復星醫藥（02196） 藥明康德（02359） 醫藥股