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旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客

名家專欄 14:00 2021/04/29

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近期新盤市場非常熱閙，出現多盤齊推局面，新盤搶客戰急速升溫，旺角區率先出現兩主攻細單位的項目正面搶客，發展商紛紛加快銷售步伐鎖定客源。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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