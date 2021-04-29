旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 名家專欄 14:00 2021/04/29 分享： 近期新盤市場非常熱閙，出現多盤齊推局面，新盤搶客戰急速升溫，旺角區率先出現兩主攻細單位的項目正面搶客，發展商紛紛加快銷售步伐鎖定客源。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 2021/04/27 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 2021/04/27 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 發展商的Sell in May 今日 發展商的Sell in May 最新專欄文章 專家樓論 - 二手量跌價升 樓價乾升? 2021/04/20 二手量跌價升 樓價乾升? 專家樓論 - 大單位推動 一手交投浪接浪 2021/03/29 大單位推動 一手交投浪接浪 專家樓論 - 私宅空置率升 包租公冇運行? 2021/03/28 私宅空置率升 包租公冇運行? 專家樓論 - 破頂價又重現 樓市是好是壞? 2021/03/09 破頂價又重現 樓市是好是壞? 專家樓論 - 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 2021/02/04 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 一手市場 千望 ONE SOHO 旺角 加推單位 發展商