疫下租舖新商機 名家專欄 12:00 2021/04/29 分享： 零售處弱勢，商舖租金從高峰大幅回落，現時吉舖處處。由於「通關」無期，舖位租金難以反彈，商舖將由本地民生商戶承接，租戶相對多元化。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 零售市道升溫 舖市重現生機？ 2021/04/07 零售市道升溫 舖市重現生機？ 棄租潮未停 2021/04/12 棄租潮未停 投資者早著先機 工商舖交投增 2021/04/21 投資者早著先機 工商舖交投增 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 2021/04/28 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 最新專欄文章 專家樓論 - 發展商的Sell in May 今日 發展商的Sell in May 專家樓論 - 要有接受更低回報的預期 2021/04/28 要有接受更低回報的預期 專家樓論 - 古洞地高價批出 樓價又再推高? 2021/04/28 古洞地高價批出 樓價又再推高? 專家樓論 - 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 2021/04/27 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 專家樓論 - 私樓又再零動工 2021/04/27 私樓又再零動工 商舖 零售 便利店 尖沙咀