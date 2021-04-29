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疫下租舖新商機

名家專欄 12:00 2021/04/29

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零售處弱勢，商舖租金從高峰大幅回落，現時吉舖處處。由於「通關」無期，舖位租金難以反彈，商舖將由本地民生商戶承接，租戶相對多元化。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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