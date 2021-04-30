【走馬大灣區】金融樞紐潛力大 佈局分工問題多

國務院副總理韓正近日在廣州接見林鄭，透露即將大灣區下一步的發展方向，各界猜測中央將再推重磅政策大灣區。與此同時，廣東省正式公布「十四五」規劃綱要，提出要將大灣區打造成國際金融樞紐。但各城市之間的佈局、分工，仍有較多問題待解。

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