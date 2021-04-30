【走馬大灣區】金融樞紐潛力大 佈局分工問題多 中國 08:00 2021/04/30 分享： 國務院副總理韓正近日在廣州接見林鄭，透露即將大灣區下一步的發展方向，各界猜測中央將再推重磅政策大灣區。與此同時，廣東省正式公布「十四五」規劃綱要，提出要將大灣區打造成國際金融樞紐。但各城市之間的佈局、分工，仍有較多問題待解。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【大灣區】廣東謀夥香港破科技「卡脖子」 建粵港澳聯合實驗室（第二版） 2021/04/26 【大灣區】廣東謀夥香港破科技「卡脖子」 建粵港澳聯合實驗室（第二版） 【大灣區】廣東十四五規劃出爐 「三馬車」驅動粵港澳深化合作 2021/04/26 【大灣區】廣東十四五規劃出爐 「三馬車」驅動粵港澳深化合作 【大灣區】路透社：香港漸成深圳「後院」 兩地角色大逆轉？ 2021/04/27 【大灣區】路透社：香港漸成深圳「後院」 兩地角色大逆轉？ 【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上 2021/04/27 【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上 【大灣區】深圳擲銀彈撐5G全產業鏈發展 最高獎千萬元 2021/04/26 【大灣區】深圳擲銀彈撐5G全產業鏈發展 最高獎千萬元 經濟 金融機構 大灣區 香港 深圳 銀行及金融公司 金融服務 互聯互通 銀行 人民幣國際化