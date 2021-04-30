期結日上破悶局 5月好友佔優？ 名家專欄 2021/04/30 分享： 港股昨日期指結算明顯挾升，恒指早段一度大升逾300點，短暫衝越29400水平。港股升幅其後略為收窄，全日仍升231點或0.8%，收報29303，明顯高於現處約29100點的50天綫，初見技術突破迹象。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 摩通：銅價上升5% 五礦多賺18% 今日 摩通：銅價上升5% 五礦多賺18% 最新專欄文章 【港股拆局】4月期結挾高結算 鮑威爾派定心丸環球股市再過一關? 2021/04/29 【港股拆局】4月期結挾高結算 鮑威爾派定心丸環球股市再過一關? 透視中港美 - 訂單高增長 康德彈得快 2021/04/29 訂單高增長 康德彈得快 透視中港美 - 監管查得快 美團好世界 2021/04/28 監管查得快 美團好世界 【反壟斷監管】監管調查成祝福? 美團不跌倒升逾2%成最強藍籌 2021/04/27 【反壟斷監管】監管調查成祝福? 美團不跌倒升逾2%成最強藍籌 透視中港美 - 五窮月在刧難逃？ 2021/04/27 五窮月在刧難逃？ 疫情 經濟 美國 港股 美股 疫苗 A股 鮑威爾 美滙指數 人民幣