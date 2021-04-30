期結日上破悶局 5月好友佔優？

港股昨日期指結算明顯挾升，恒指早段一度大升逾300點，短暫衝越29400水平。港股升幅其後略為收窄，全日仍升231點或0.8%，收報29303，明顯高於現處約29100點的50天綫，初見技術突破迹象。

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