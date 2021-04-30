五一黃金周火熱 要部署內需及消費升級主題 名家專欄 2021/04/30 分享： 五一黃金周即將於周末開始，市場將五一假期視為內地疫情後旅遊及消費行業的復甦考驗。從初步數據來看，無論是機票銷售、住宿或景點票務等，均預示五一假期出行將十分火爆。投資界相信，五一假期消費暢旺，不僅反映中 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳韻妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈 2021/04/29 造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈 交易講場 - 蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 2021/04/28 蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 交易講場 - 拆解思摩爾 10億成交升4% 2021/04/27 拆解思摩爾 10億成交升4% 交易講場 - 千億科技健康股列陣 新股微醫怎突圍 2021/04/26 千億科技健康股列陣 新股微醫怎突圍 交易講場 - 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 2021/04/24 憂監管風暴 比特幣再爆交易所倒閉 中國 旅客量 香港上市公司 攜程（美：TCOM） 同程藝龍（00780） 南方航空（01055） 攜程集團－S（09961） 人民幣 股票