五一黃金周火熱 要部署內需及消費升級主題

五一黃金周即將於周末開始，市場將五一假期視為內地疫情後旅遊及消費行業的復甦考驗。從初步數據來看，無論是機票銷售、住宿或景點票務等，均預示五一假期出行將十分火爆。投資界相信，五一假期消費暢旺，不僅反映中

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