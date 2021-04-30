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新盤齊高開 樓價有望再攀高峰

名家專欄 14:00 2021/04/30

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地價、樓價齊創新高，樓市正全方位升溫中，料本季樓市升勢將會加快，年中有望挑戰高位。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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