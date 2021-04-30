新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 名家專欄 14:00 2021/04/30 分享： 地價、樓價齊創新高，樓市正全方位升溫中，料本季樓市升勢將會加快，年中有望挑戰高位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 2021/04/27 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 2021/04/27 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 發展商的Sell in May 2021/04/29 發展商的Sell in May 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 2021/04/29 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 最新專欄文章 專家樓論 - 車位交投 顯著上揚 今日 車位交投 顯著上揚 專家樓論 - 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 2021/04/29 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 專家樓論 - 疫下租舖新商機 2021/04/29 疫下租舖新商機 專家樓論 - 發展商的Sell in May 2021/04/29 發展商的Sell in May 專家樓論 - 要有接受更低回報的預期 2021/04/28 要有接受更低回報的預期 一手市場 樓價 晉環 THE HENLEY I 啟德 黃竹坑 發展商