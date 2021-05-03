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黃竹坑站新盤買家有幾特別？

名家專欄 08:00 2021/05/03

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港鐵黃竹坑站上蓋大型住宅港島南岸終於登場，由於入場價錢由1146萬起，成為香港最貴鐵路盤！第1期晉環上周六(5月1日)成功售出240伙單位，從中亦可以了解一下售罄原因及買家身份。

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欄名 : 樓市分析

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