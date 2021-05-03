黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 名家專欄 08:00 2021/05/03 分享： 港鐵黃竹坑站上蓋大型住宅港島南岸終於登場，由於入場價錢由1146萬起，成為香港最貴鐵路盤！第1期晉環上周六(5月1日)成功售出240伙單位，從中亦可以了解一下售罄原因及買家身份。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【晉環航拍】黃竹坑站晉環開售在即 留意位置+最新環境 2021/04/24 【晉環航拍】黃竹坑站晉環開售在即 留意位置+最新環境 【晉環價單】黃竹坑站上蓋晉環加推80伙價單 折實呎價最貴3.81萬 2021/04/26 【晉環價單】黃竹坑站上蓋晉環加推80伙價單 折實呎價最貴3.81萬 最新專欄文章 移民潮並沒有推低樓價 2021/04/30 移民潮並沒有推低樓價 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 2021/04/28 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 2021/04/27 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ 2021/04/26 新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ Work from home對商廈影響不容忽視 2021/04/23 Work from home對商廈影響不容忽視 一手市場 港島南岸 晉環 日出康城 黃竹坑 港鐵