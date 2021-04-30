移民潮並沒有推低樓價 名家專欄 16:08 2021/04/30 分享： 近日再有外媒炒作港人移民潮殺到，今年移民的業主將抛售住宅單位，涉及金額高達1500億港元，差不多相等於一半賣樓的業主都是為移民而賣樓。不過，多個數據均顯示，二手樓價持續回升，移民潮並沒有推低樓價。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 當人口下跌時 2021/02/22 當人口下跌時 移民他方 負擔不容易 2021/04/09 移民他方 負擔不容易 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 2021/04/09 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 最新專欄文章 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 2021/04/28 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 2021/04/27 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ 2021/04/26 新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ Work from home對商廈影響不容忽視 2021/04/23 Work from home對商廈影響不容忽視 自製首置個案 樓市興衰新指標 2021/04/22 自製首置個案 樓市興衰新指標 移民 差餉物業估價署 樓價 花旗銀行 利嘉閣