近日再有外媒炒作港人移民潮殺到，今年移民的業主將抛售住宅單位，涉及金額高達1500億港元，差不多相等於一半賣樓的業主都是為移民而賣樓。不過，多個數據均顯示，二手樓價持續回升，移民潮並沒有推低樓價。

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