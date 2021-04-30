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移民潮並沒有推低樓價

名家專欄 16:08 2021/04/30

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近日再有外媒炒作港人移民潮殺到，今年移民的業主將抛售住宅單位，涉及金額高達1500億港元，差不多相等於一半賣樓的業主都是為移民而賣樓。不過，多個數據均顯示，二手樓價持續回升，移民潮並沒有推低樓價。

...

欄名 : 樓市分析

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