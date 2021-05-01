海航巨額虧損 航企覬覦資產？ 名家專欄 2021/05/01 分享： 近年陷入債務危機的海航集團，雖然不斷出售資產，但公司的財務狀況仍然未有明顯改善迹象。 標籤除牌風險 股價卻逆市升 中國海航控股（滬：600221）最新發布年報顯示，海航控股去年淨虧損640億元（人民幣，下 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 麥德銘 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 五一黃金周火熱 要部署內需及消費升級主題 2021/04/30 五一黃金周火熱 要部署內需及消費升級主題 交易講場 - 造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈 2021/04/29 造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈 交易講場 - 蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 2021/04/28 蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 交易講場 - 拆解思摩爾 10億成交升4% 2021/04/27 拆解思摩爾 10億成交升4% 交易講場 - 千億科技健康股列陣 新股微醫怎突圍 2021/04/26 千億科技健康股列陣 新股微醫怎突圍 海南航空 航空業 海航控股（滬：600221） 吉祥航空（滬：603885） 人民幣 股票