海航巨額虧損 航企覬覦資產？

近年陷入債務危機的海航集團，雖然不斷出售資產，但公司的財務狀況仍然未有明顯改善迹象。

標籤除牌風險 股價卻逆市升

中國海航控股（滬：600221）最新發布年報顯示，海航控股去年淨虧損640億元（人民幣，下

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