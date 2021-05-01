內銀季檢：招行秤高一綫 名家專欄 2021/05/01 分享： 周四期指結算後，港股上升動力驟失，加上多個負面消息傳出，內銀股及科網龍頭股夾擊，恒指低開低走。午後A股跌幅擴大以及美期轉弱拖累，恒指最多跌逾600點，險守28700點，最終以接近全日低位收市，挫578 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 羅文業 楊玉燕 欄名 : 透視中港美 相關文章 中教業績優 行業首選股 今日 中教業績優 行業首選股 微創高增長 醫械市場大 今日 微創高增長 醫械市場大 最新專欄文章 透視中港美 - 期結日上破悶局 5月好友佔優？ 2021/04/30 期結日上破悶局 5月好友佔優？ 【港股拆局】4月期結挾高結算 鮑威爾派定心丸環球股市再過一關? 2021/04/29 【港股拆局】4月期結挾高結算 鮑威爾派定心丸環球股市再過一關? 透視中港美 - 訂單高增長 康德彈得快 2021/04/29 訂單高增長 康德彈得快 透視中港美 - 監管查得快 美團好世界 2021/04/28 監管查得快 美團好世界 【反壟斷監管】監管調查成祝福? 美團不跌倒升逾2%成最強藍籌 2021/04/27 【反壟斷監管】監管調查成祝福? 美團不跌倒升逾2%成最強藍籌 港股 恒指走勢 恒生指數 A股 市況分析 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 新經濟股 小米集團－W（01810） 招商銀行（03968）