內銀季檢：招行秤高一綫

周四期指結算後，港股上升動力驟失，加上多個負面消息傳出，內銀股及科網龍頭股夾擊，恒指低開低走。午後A股跌幅擴大以及美期轉弱拖累，恒指最多跌逾600點，險守28700點，最終以接近全日低位收市，挫578

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