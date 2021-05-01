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拜登首100日功過 青史留名關鍵？

國際 07:25 2021/05/01

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美國總統拜登（Joe Biden）周五正式就任100日，多個民意調查均顯示，美國人普遍滿意這位高齡總統的開局表現，特別是處理新冠肺炎疫情方面。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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