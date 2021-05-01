拜登首100日功過 青史留名關鍵？ 國際 07:25 2021/05/01 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）周五正式就任100日，多個民意調查均顯示，美國人普遍滿意這位高齡總統的開局表現，特別是處理新冠肺炎疫情方面。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 2021/04/29 環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 2021/04/28 英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 2021/04/26 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 2021/04/24 歐超聯先天制度不公 極速崩解早註定 AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創 2021/04/22 AirTag涉抄襲？ Apple罪在打壓原創 最新專欄文章 環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 2021/04/29 環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 【拜登100日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 2021/04/27 【拜登100日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 政治 疫情 拜登 民意調查 特朗普 美國