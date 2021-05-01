私宅供應增 樓價怎麼走? 名家專欄 14:00 2021/05/01 分享： 近期樓市再升溫，樓價指數更逐步逼近歷史高位，但倘未來私樓供應落實增加，發展商加快推盤，最終又能否冷卻樓市，減慢樓市升勢？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 2021/04/27 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 發展商的Sell in May 2021/04/29 發展商的Sell in May 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 專家樓論 - 車位交投 顯著上揚 2021/04/30 車位交投 顯著上揚 專家樓論 - 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 2021/04/29 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 專家樓論 - 疫下租舖新商機 2021/04/29 疫下租舖新商機 專家樓論 - 發展商的Sell in May 2021/04/29 發展商的Sell in May 一手市場 樓價 CCL 發展商 二手市場