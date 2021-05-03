北水援軍缺陣 科技股跌宕未完 名家專欄 2021/05/03 分享： 港股上周四、五在北水缺席日子，連日「乾升」、「乾跌」，兩日成交均只有約1,200億元，為聖誕、新年半個交易日外，4個半月來最低成交額。港股通本周四才隨A股復市，交投相對疏落下，本周初急升驟跌行情隨時續 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內銀季檢：招行秤高一綫 2021/05/01 內銀季檢：招行秤高一綫 透視中港美 - 期結日上破悶局 5月好友佔優？ 2021/04/30 期結日上破悶局 5月好友佔優？ 【港股拆局】4月期結挾高結算 鮑威爾派定心丸環球股市再過一關? 2021/04/29 【港股拆局】4月期結挾高結算 鮑威爾派定心丸環球股市再過一關? 透視中港美 - 訂單高增長 康德彈得快 2021/04/29 訂單高增長 康德彈得快 透視中港美 - 監管查得快 美團好世界 2021/04/28 監管查得快 美團好世界 北水流入 科技硬件 反壟斷 美國聯儲局 貨幣政策 美國 港股通 騰訊控股（00700） 安踏體育（02020） 美團－W（03690）