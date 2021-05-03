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北水援軍缺陣 科技股跌宕未完

名家專欄 2021/05/03

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港股上周四、五在北水缺席日子，連日「乾升」、「乾跌」，兩日成交均只有約1,200億元，為聖誕、新年半個交易日外，4個半月來最低成交額。港股通本周四才隨A股復市，交投相對疏落下，本周初急升驟跌行情隨時續

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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