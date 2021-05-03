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新盤市場湧現大手客 樓價加速上升

名家專欄 08:00 2021/05/03

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新盤銷情報捷，五一兼周末兩日假期，屬於近半年一手銷情最好的的周末，而且近期再次出現大手客掃貨，反映購買力復甦走向全面，將會加速樓市升溫，造就發展商定價更為進取。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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