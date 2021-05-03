新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 名家專欄 08:00 2021/05/03 分享： 新盤銷情報捷，五一兼周末兩日假期，屬於近半年一手銷情最好的的周末，而且近期再次出現大手客掃貨，反映購買力復甦走向全面，將會加速樓市升溫，造就發展商定價更為進取。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 今日 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 私宅供應增 樓價怎麼走? 2021/05/01 私宅供應增 樓價怎麼走? 最新專欄文章 專家樓論 - 私樓落成量要追落後 今日 私樓落成量要追落後 專家樓論 - 私宅供應增 樓價怎麼走? 2021/05/01 私宅供應增 樓價怎麼走? 專家樓論 - 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 專家樓論 - 車位交投 顯著上揚 2021/04/30 車位交投 顯著上揚 專家樓論 - 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 2021/04/29 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 一手市場 晉環 樓價 發展商 黃竹坑