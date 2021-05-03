滙豐渣打狀態勇 券商上調目標價 名家專欄 2021/05/03 分享： 新冠疫情肆虐超過一年，雖然仍未受控，但隨着各國開展大規模的疫苗接種計劃，環球經濟亦陸續走出谷底，與經濟關聯度高的周期性股份逐漸回暖。滙豐（00005）、渣打（02888）的國際銀行股，沉寂一年多後乘接 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 趙穎妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 海航巨額虧損 航企覬覦資產？ 2021/05/01 海航巨額虧損 航企覬覦資產？ 交易講場 - 五一黃金周火熱 要部署內需及消費升級主題 2021/04/30 五一黃金周火熱 要部署內需及消費升級主題 交易講場 - 造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈 2021/04/29 造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈 交易講場 - 蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 2021/04/28 蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 交易講場 - 拆解思摩爾 10億成交升4% 2021/04/27 拆解思摩爾 10億成交升4% 疫情 美國 美元 銀行 疫苗 貿易 行業 法國 超市 滙豐控股（00005）