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滙豐渣打狀態勇 券商上調目標價

名家專欄 2021/05/03

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新冠疫情肆虐超過一年，雖然仍未受控，但隨着各國開展大規模的疫苗接種計劃，環球經濟亦陸續走出谷底，與經濟關聯度高的周期性股份逐漸回暖。滙豐（00005）、渣打（02888）的國際銀行股，沉寂一年多後乘接

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撰文 : 趙穎妍

欄名 : 交易講場

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