【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 國際 15:54 2021/05/03 分享： ▲ 拜登上任首100日還好 「夏季詛咒」是否等着他？ 美國總統拜登執政滿百日，整體總算相對平穩順利，最逼切的疫情問題得到紓緩，拜登近期亦轉為放眼更長遠，開始宣傳他心目中的治國大計。不過，夏季快要來了，而夏天向來對美國總統「很殘忍」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 2021/05/01 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 2021/04/29 環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 【拜登100日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 2021/04/27 【拜登100日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 2021/04/28 英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 2021/04/26 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 疫情 災難 歧視 移民 社會福利 拜登 白宮 美國