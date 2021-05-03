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【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？

國際 15:54 2021/05/03

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拜登上任首100日還好 「夏季詛咒」是否等着他？

美國總統拜登執政滿百日，整體總算相對平穩順利，最逼切的疫情問題得到紓緩，拜登近期亦轉為放眼更長遠，開始宣傳他心目中的治國大計。不過，夏季快要來了，而夏天向來對美國總統「很殘忍」。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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