滙豐季績炒完 業務前景續改善 名家專欄 2021/05/04 分享： 港股踏入五窮月，承接上周五急跌近600點弱勢繼續尋底，恒指昨再瀉逾367點或1.3%。滙豐（00005）為首中港金融舊經濟股全綫下滑，接力科網股成拖低大市向下主力。 滙豐上周季績前後5連升告終，昨急挫 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 君實前景吸引 業績扭虧為盈 今日 君實前景吸引 業績扭虧為盈 中手游執董增持 引入戰略投資者 今日 中手游執董增持 引入戰略投資者 最新專欄文章 【滙豐股價】滙豐5連升告終 季績炒過籠? 2021/05/03 【滙豐股價】滙豐5連升告終 季績炒過籠? 透視中港美 - 北水援軍缺陣 科技股跌宕未完 2021/05/03 北水援軍缺陣 科技股跌宕未完 透視中港美 - 內銀季檢：招行秤高一綫 2021/05/01 內銀季檢：招行秤高一綫 透視中港美 - 期結日上破悶局 5月好友佔優？ 2021/04/30 期結日上破悶局 5月好友佔優？ 【港股拆局】4月期結挾高結算 鮑威爾派定心丸環球股市再過一關? 2021/04/29 【港股拆局】4月期結挾高結算 鮑威爾派定心丸環球股市再過一關? 本地銀行股 恒生指數 港股 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 中國平安（02318） 渣打集團（02888） 印花稅 英鎊 銀行