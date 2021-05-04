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滙豐季績炒完 業務前景續改善

名家專欄 2021/05/04

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港股踏入五窮月，承接上周五急跌近600點弱勢繼續尋底，恒指昨再瀉逾367點或1.3%。滙豐（00005）為首中港金融舊經濟股全綫下滑，接力科網股成拖低大市向下主力。

滙豐上周季績前後5連升告終，昨急挫

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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