濰柴增長持續 推氫燃料電池

國企指數一如預期下跌，但明日是「立夏」有節氣，具反彈契機！至於走勢同樣低迷的濰柴動力（02338），股價兩個半月跌超過三成至牛熊分界綫，但集團今年推動氫燃料電池，食正中央氫能政策，加上不少地方政府將氫

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