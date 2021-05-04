濰柴增長持續 推氫燃料電池 名家專欄 2021/05/04 分享： 國企指數一如預期下跌，但明日是「立夏」有節氣，具反彈契機！至於走勢同樣低迷的濰柴動力（02338），股價兩個半月跌超過三成至牛熊分界綫，但集團今年推動氫燃料電池，食正中央氫能政策，加上不少地方政府將氫 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 贛鋒高速增長 股價看升兩成 2021/05/01 贛鋒高速增長 股價看升兩成 中字股實力談 - 建行盈利穩定 等7厘息收集 2021/04/30 建行盈利穩定 等7厘息收集 中字股實力談 - 基石賣點：策略股東猛料 2021/04/29 基石賣點：策略股東猛料 中字股實力談 - 復藥催化劑：復必泰內地上市 2021/04/28 復藥催化劑：復必泰內地上市 中字股實力談 - 中移動有6厘息 跌穿50元收集 2021/04/27 中移動有6厘息 跌穿50元收集 贛鋒鋰業（01772） 復星醫藥（02196） 濰柴動力（02338） 比亞迪股份（01211） 中集安瑞科（03899） 電池股 補貼 新能源 人民幣