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濰柴增長持續 推氫燃料電池

名家專欄 2021/05/04

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國企指數一如預期下跌，但明日是「立夏」有節氣，具反彈契機！至於走勢同樣低迷的濰柴動力（02338），股價兩個半月跌超過三成至牛熊分界綫，但集團今年推動氫燃料電池，食正中央氫能政策，加上不少地方政府將氫

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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贛鋒鋰業（01772） 復星醫藥（02196） 濰柴動力（02338） 比亞迪股份（01211） 中集安瑞科（03899） 電池股 補貼 新能源 人民幣

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