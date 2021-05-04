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【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德

國際 07:25 2021/05/04

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美國總統拜登（Joe Biden）早前主持全球氣候視像峰會，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於開場時高興地表示，「太好了，美國終於回到我們的隊伍。」短短一句的歡迎語，足證在歐盟眼中，任何世界大事的商討，根本不可能沒美國參與，美國更是歐盟重要的盟友。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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