【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 國際 07:25 2021/05/04 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）早前主持全球氣候視像峰會，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於開場時高興地表示，「太好了，美國終於回到我們的隊伍。」短短一句的歡迎語，足證在歐盟眼中，任何世界大事的商討，根本不可能沒美國參與，美國更是歐盟重要的盟友。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 2021/05/01 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 【拜登100日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 2021/04/27 【拜登100日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 2021/04/29 環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 2021/04/28 英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 最新專欄文章 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 外交 內政 軍事 拜登 馮德萊恩 美國 歐盟 特朗普 北約 天然氣