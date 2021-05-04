鐵路盤 豪宅價 樓市新常態 名家專欄 14:00 2021/05/04 分享： 一手市場持續升溫，晉環一個標準單位呎價更創同區新高，甚至媲美南區傳統豪宅地段屋苑的價錢，令這個大型鐵路項目變成豪宅價錢，可以預期將來銷售的其他期數，價錢將會更誇張。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 2021/04/27 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 2021/05/03 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 2021/05/03 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 你可能感興趣 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 12:02 2021/04/27 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 14:00 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 08:00 2021/05/03 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤銷售 5月迎來首波高峰 今日 新盤銷售 5月迎來首波高峰 專家樓論 - 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 2021/05/03 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 專家樓論 - 私樓落成量要追落後 2021/05/03 私樓落成量要追落後 專家樓論 - 私宅供應增 樓價怎麼走? 2021/05/01 私宅供應增 樓價怎麼走? 專家樓論 - 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 晉環 成交 南區 一手市場 黃竹坑