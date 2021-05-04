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鐵路盤 豪宅價 樓市新常態

名家專欄 14:00 2021/05/04

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一手市場持續升溫，晉環一個標準單位呎價更創同區新高，甚至媲美南區傳統豪宅地段屋苑的價錢，令這個大型鐵路項目變成豪宅價錢，可以預期將來銷售的其他期數，價錢將會更誇張。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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