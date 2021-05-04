拆解平保成最活躍股份 名家專欄 2021/05/04 分享： 港股昨成交不足1,000億元，最活躍成交反而由平保（02318）跑出，以56億元力壓騰訊（00700），股價跌2.5%，平保繼其投資的華夏幸福債務違約後，又涉及北大方正的重組方案，市場正憂慮內地企業續 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 滙豐渣打狀態勇 券商上調目標價 2021/05/03 滙豐渣打狀態勇 券商上調目標價 交易講場 - 海航巨額虧損 航企覬覦資產？ 2021/05/01 海航巨額虧損 航企覬覦資產？ 交易講場 - 五一黃金周火熱 要部署內需及消費升級主題 2021/04/30 五一黃金周火熱 要部署內需及消費升級主題 交易講場 - 造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈 2021/04/29 造車競爭+印度疫情 小米短綫難彈 交易講場 - 蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 2021/04/28 蘋果iOS 14.5隱私權改革 動搖fb賺錢基礎 中國 成交 港股 金融 人民幣 北京 方正控股（00418） 騰訊控股（00700） 中國金茂（00817） 中國平安（02318）