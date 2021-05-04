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拆解平保成最活躍股份

名家專欄 2021/05/04

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港股昨成交不足1,000億元，最活躍成交反而由平保（02318）跑出，以56億元力壓騰訊（00700），股價跌2.5%，平保繼其投資的華夏幸福債務違約後，又涉及北大方正的重組方案，市場正憂慮內地企業續

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撰文 : 袁諾曦

欄名 : 交易講場

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