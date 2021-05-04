投資者口味轉變 專掃大單位 名家專欄 12:47 2021/05/04 分享： 一手市場持續升溫，近日多個新盤湧現投資者大手掃貨，為近月市場罕見，且最近入市的投資者，更傾向買入大單位作投資。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 中半山神秘富豪四個月內斥逾4億 大手狂掃新界北區19個豪宅 包括高爾夫‧御苑 2021/04/28 中半山神秘富豪四個月內斥逾4億 大手狂掃新界北區19個豪宅 包括高爾夫‧御苑 神秘豪客1.3億掃維港滙複式相連戶 離岸公司名義購入 辣招稅逾4000萬 2021/05/03 神秘豪客1.3億掃維港滙複式相連戶 離岸公司名義購入 辣招稅逾4000萬 你可能感興趣 中半山神秘富豪四個月內斥逾4億 大手狂掃新界北區19個豪宅 包括高爾夫‧御苑 18:58 2021/04/28 中半山神秘富豪四個月內斥逾4億 大手狂掃新界北區19個豪宅 包括高爾夫‧御苑 神秘豪客1.3億掃維港滙複式相連戶 離岸公司名義購入 辣招稅逾4000萬 14:20 2021/05/03 神秘豪客1.3億掃維港滙複式相連戶 離岸公司名義購入 辣招稅逾4000萬 最新專欄文章 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 2021/05/03 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 移民潮並沒有推低樓價 2021/04/30 移民潮並沒有推低樓價 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 2021/04/28 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 2021/04/27 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ 2021/04/26 新盤市場最難銷售嘅新界開放式1房單位？ 晉環 北區 樓價 收租 中半山 一手市場 黃竹坑 發展商