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投資者口味轉變  專掃大單位 

名家專欄 12:47 2021/05/04

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一手市場持續升溫，近日多個新盤湧現投資者大手掃貨，為近月市場罕見，且最近入市的投資者，更傾向買入大單位作投資。

...

欄名 : 樓市分析

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