每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 國際 17:00 2021/05/07 分享： 拜登在4月下旬全球氣候峰會上訂立目標，到2030年美國溫室氣體排放量會較2005年少50%至52%。美國數百間企業表態支持，普通人影響力當然不及一眾公司。但是次介紹好書，作者從書名便開宗明義指出，從你明天的早餐開始，就可以為環保出一分力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 爺爺喪禮後哈里首露面 全場起身鼓掌歡迎（有片） 2021/05/04 爺爺喪禮後哈里首露面 全場起身鼓掌歡迎（有片） 【BNO移民英國】與印度簽108億貿協 創6500科技醫療職位 2021/05/04 【BNO移民英國】與印度簽108億貿協 創6500科技醫療職位 墨西哥城架空鐵路橋坍塌 出事地鐵綫啟用不足10年 2021/05/04 墨西哥城架空鐵路橋坍塌 出事地鐵綫啟用不足10年 警跪殺弗洛伊德案或生變 陪審員去過BLM示威 2021/05/04 警跪殺弗洛伊德案或生變 陪審員去過BLM示威 【亞裔歧視】美國商會捐2.5億美元 支援亞裔社群 2021/05/05 【亞裔歧視】美國商會捐2.5億美元 支援亞裔社群 你可能感興趣 爺爺喪禮後哈里首露面 全場起身鼓掌歡迎（有片） 14:58 2021/05/04 爺爺喪禮後哈里首露面 全場起身鼓掌歡迎（有片） 【BNO移民英國】與印度簽108億貿協 創6500科技醫療職位 15:11 2021/05/04 【BNO移民英國】與印度簽108億貿協 創6500科技醫療職位 墨西哥城架空鐵路橋坍塌 出事地鐵綫啟用不足10年 17:34 2021/05/04 墨西哥城架空鐵路橋坍塌 出事地鐵綫啟用不足10年 最新專欄文章 化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 2021/04/30 化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 2021/04/23 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 提升教育程度 應對歧視上上策？ 2021/04/16 提升教育程度 應對歧視上上策？ 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 2021/04/09 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 2021/03/26 美國歧視亞裔加劇 種族話語權被忽視 氣候暖化 拜登 美國 早餐 晚餐 漢堡 中國