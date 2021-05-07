每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？

拜登在4月下旬全球氣候峰會上訂立目標，到2030年美國溫室氣體排放量會較2005年少50%至52%。美國數百間企業表態支持，普通人影響力當然不及一眾公司。但是次介紹好書，作者從書名便開宗明義指出，從你明天的早餐開始，就可以為環保出一分力。

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