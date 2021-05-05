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新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺

名家專欄 08:00 2021/05/05

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隨着上周黃竹坑站晉環銷情理想，其他發展商亦「接力」加快推盤，今個周六日隨時有3大新盤混戰，涉及433伙，連同其他貨尾盤將近600伙開售，部分新盤更是未開售先加價，將考驗市場承接力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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