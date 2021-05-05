新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 名家專欄 08:00 2021/05/05 分享： 隨着上周黃竹坑站晉環銷情理想，其他發展商亦「接力」加快推盤，今個周六日隨時有3大新盤混戰，涉及433伙，連同其他貨尾盤將近600伙開售，部分新盤更是未開售先加價，將考驗市場承接力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 鐵路盤 豪宅價 樓市新常態 2021/05/04 鐵路盤 豪宅價 樓市新常態 新盤銷售 5月迎來首波高峰 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 投資者口味轉變 專掃大單位 2021/05/04 投資者口味轉變 專掃大單位 你可能感興趣 鐵路盤 豪宅價 樓市新常態 14:00 2021/05/04 鐵路盤 豪宅價 樓市新常態 新盤銷售 5月迎來首波高峰 01:00 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 投資者口味轉變 專掃大單位 12:47 2021/05/04 投資者口味轉變 專掃大單位 最新專欄文章 專家樓論 - 新香港人置業喜好 今日 新香港人置業喜好 專家樓論 - 鐵路盤 豪宅價 樓市新常態 2021/05/04 鐵路盤 豪宅價 樓市新常態 專家樓論 - 新盤銷售 5月迎來首波高峰 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 專家樓論 - 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 2021/05/03 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 專家樓論 - 私樓落成量要追落後 2021/05/03 私樓落成量要追落後 一手市場 利奧坊‧曦岸 THE HENLEY I 千望 晉環