舖市低位反彈 老店趁機沽貨套現 名家專欄 09:00 2021/05/05 分享： 最近相繼有老店沽出自用多年的舖位，業主考慮到業務經營日久，疫情下業務困難，而手持物業價值大升，加上舖位重獲投資者注視，願出價洽購，打動長情業主沽貨套現。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 九龍城清真牛肉館2880萬賣舖 招牌牛肉餅40元兩件 舖位31年升值11倍 2021/05/03 九龍城清真牛肉館2880萬賣舖 招牌牛肉餅40元兩件 舖位31年升值11倍 【半世紀老店】第一代川菜館南北樓除夕後停業 舖位曾為李小龍《死亡遊戲》取景場地 2020/12/27 【半世紀老店】第一代川菜館南北樓除夕後停業 舖位曾為李小龍《死亡遊戲》取景場地 你可能感興趣 九龍城清真牛肉館2880萬賣舖 招牌牛肉餅40元兩件 舖位31年升值11倍 17:22 2021/05/03 九龍城清真牛肉館2880萬賣舖 招牌牛肉餅40元兩件 舖位31年升值11倍 【半世紀老店】第一代川菜館南北樓除夕後停業 舖位曾為李小龍《死亡遊戲》取景場地 20:40 2020/12/27 【半世紀老店】第一代川菜館南北樓除夕後停業 舖位曾為李小龍《死亡遊戲》取景場地 最新專欄文章 投資者口味轉變 專掃大單位 2021/05/04 投資者口味轉變 專掃大單位 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 2021/05/03 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 移民潮並沒有推低樓價 2021/04/30 移民潮並沒有推低樓價 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 2021/04/28 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 2021/04/27 新盤愈賣愈貴 上車客愈難負擔 疫情 商舖 九龍城 銅鑼灣