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舖市低位反彈  老店趁機沽貨套現

名家專欄 09:00 2021/05/05

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最近相繼有老店沽出自用多年的舖位，業主考慮到業務經營日久，疫情下業務困難，而手持物業價值大升，加上舖位重獲投資者注視，願出價洽購，打動長情業主沽貨套現。

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欄名 : 樓市分析

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