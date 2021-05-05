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港股與經濟脫鈎 GDP勁彈難炒起

名家專欄 2021/05/05

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本港經濟終現復甦，今年首季本地生產總值（GDP）強勁增長，按年大增7.8%勝預期。隨着經濟回穩，投資者或盼港股會隨本地經濟走強。惟押注入市前，還須先認清本港GDP的結構，以及GDP與港股關連性。

本地經

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 透視中港美

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