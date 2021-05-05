港股與經濟脫鈎 GDP勁彈難炒起 名家專欄 2021/05/05 分享： 本港經濟終現復甦，今年首季本地生產總值（GDP）強勁增長，按年大增7.8%勝預期。隨着經濟回穩，投資者或盼港股會隨本地經濟走強。惟押注入市前，還須先認清本港GDP的結構，以及GDP與港股關連性。 本地經 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 錢家鋒 欄名 : 透視中港美 相關文章 聯想基本面佳 數據業務改善 今日 聯想基本面佳 數據業務改善 信達生物多項研發陸續有收成 今日 信達生物多項研發陸續有收成 你可能感興趣 聯想基本面佳 數據業務改善 今日 00:01 聯想基本面佳 數據業務改善 信達生物多項研發陸續有收成 今日 00:01 信達生物多項研發陸續有收成 最新專欄文章 【港股拆局】本港經濟終現強勢復甦 港股望再迎升浪？ 2021/05/04 【港股拆局】本港經濟終現強勢復甦 港股望再迎升浪？ 透視中港美 - 滙豐季績炒完 業務前景續改善 2021/05/04 滙豐季績炒完 業務前景續改善 【滙豐股價】滙豐5連升告終 季績炒過籠? 2021/05/03 【滙豐股價】滙豐5連升告終 季績炒過籠? 透視中港美 - 北水援軍缺陣 科技股跌宕未完 2021/05/03 北水援軍缺陣 科技股跌宕未完 透視中港美 - 內銀季檢：招行秤高一綫 2021/05/01 內銀季檢：招行秤高一綫 醫藥股 恒生指數 港股 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 新鴻基地產（00016） 莎莎國際（00178） 長實集團（01113） 友邦保險（01299） 周大福（01929）