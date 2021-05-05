印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 國際 07:25 2021/05/05 分享： 印度的新冠病毒疫情近期急轉直下，印度醫院爆棚、火葬場全天候運作也來不及處理遺體、家屬奔走撲氧氣，一幕幕震撼畫面，再一次向全世界發出明確訊號︰新冠病毒是傳染性非常高的危險疾病，一旦鬆懈，將出現可怕後果。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 2021/05/01 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 【拜登100日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 2021/04/27 【拜登100日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 2021/04/28 英國疫情十萬火急 約翰遜特事特辦有理？ 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 2021/04/26 歐美今夏旅遊氣泡？高風險大實驗 你可能感興趣 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 15:54 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 07:25 2021/05/01 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 【拜登100日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 07:25 2021/04/27 【拜登100日】抗疫成也疫苗 敗也疫苗 最新專欄文章 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 2021/05/04 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 疫情 印度 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 傳染病 世界衞生組織