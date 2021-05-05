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印度疫情失控 下一隻黑天鵝？

國際 07:25 2021/05/05

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印度的新冠病毒疫情近期急轉直下，印度醫院爆棚、火葬場全天候運作也來不及處理遺體、家屬奔走撲氧氣，一幕幕震撼畫面，再一次向全世界發出明確訊號︰新冠病毒是傳染性非常高的危險疾病，一旦鬆懈，將出現可怕後果。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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