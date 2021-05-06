【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 中國 08:00 2021/05/06 分享： 中國人口老化問題日益嚴重，尤其在人均收入未及發達國家水平、主要產業仍仰賴大量勞動力的情況下，「未富先老」造成經濟下行的危機迫在眉睫。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【走馬大灣區】粵養老環境趕超港 北上安享晚年添吸引 2021/04/16 【走馬大灣區】粵養老環境趕超港 北上安享晚年添吸引 【大灣區】樓價飈高不利發展 調控料陸續有來 2021/04/23 【大灣區】樓價飈高不利發展 調控料陸續有來 【走馬大灣區】金融樞紐潛力大 佈局分工問題多 2021/04/30 【走馬大灣區】金融樞紐潛力大 佈局分工問題多 你可能感興趣 【走馬大灣區】粵養老環境趕超港 北上安享晚年添吸引 08:00 2021/04/16 【走馬大灣區】粵養老環境趕超港 北上安享晚年添吸引 【大灣區】樓價飈高不利發展 調控料陸續有來 08:00 2021/04/23 【大灣區】樓價飈高不利發展 調控料陸續有來 【走馬大灣區】金融樞紐潛力大 佈局分工問題多 08:00 2021/04/30 【走馬大灣區】金融樞紐潛力大 佈局分工問題多 金融服務 中華人民共和國國家發展和改革委員會 經濟 佛山 東莞 惠州 大灣區 中國人民銀行 人口普查 國家統計局