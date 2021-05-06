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【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化

中國 08:00 2021/05/06

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中國人口老化問題日益嚴重，尤其在人均收入未及發達國家水平、主要產業仍仰賴大量勞動力的情況下，「未富先老」造成經濟下行的危機迫在眉睫。

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