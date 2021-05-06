科技股波折重重 選ETF分散風險

科技股監管風波未平，加息憂慮又起。受美國財長耶倫首次提及或須加息遏抑經濟過熱的言論影響，高估值科技股即時受壓。美國科技股納指周二急瀉近2%，連帶本港重磅科技股亦全綫下跌。

4大科技藍籌中，只有小米（

...