科技股波折重重 選ETF分散風險 名家專欄 2021/05/06 分享： 科技股監管風波未平，加息憂慮又起。受美國財長耶倫首次提及或須加息遏抑經濟過熱的言論影響，高估值科技股即時受壓。美國科技股納指周二急瀉近2%，連帶本港重磅科技股亦全綫下跌。 4大科技藍籌中，只有小米（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 鋼材需求大升 鞍鋼上望7元 今日 鋼材需求大升 鞍鋼上望7元 你可能感興趣 鋼材需求大升 鞍鋼上望7元 今日 00:01 鋼材需求大升 鞍鋼上望7元 最新專欄文章 【新經濟股】科技股又怕監管又驚加息 撈底揀ETF分散風險? 2021/05/05 【新經濟股】科技股又怕監管又驚加息 撈底揀ETF分散風險? 透視中港美 - 港股與經濟脫鈎 GDP勁彈難炒起 2021/05/05 港股與經濟脫鈎 GDP勁彈難炒起 【港股拆局】本港經濟終現強勢復甦 港股望再迎升浪？ 2021/05/04 【港股拆局】本港經濟終現強勢復甦 港股望再迎升浪？ 透視中港美 - 滙豐季績炒完 業務前景續改善 2021/05/04 滙豐季績炒完 業務前景續改善 【滙豐股價】滙豐5連升告終 季績炒過籠? 2021/05/03 【滙豐股價】滙豐5連升告終 季績炒過籠? 恒生科技ETF（03032） 南方恒生科技（03033） 安碩恒生科技（03067） 華夏恒生科技（03088） 騰訊控股（00700） 中芯國際（00981） 小米集團－W（01810） 舜宇光學科技（02382） 美團－W（03690） 京東健康（06618）