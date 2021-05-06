今時今日都要低價截擊? 名家專欄 14:00 2021/05/06 分享： 面對市場多盤齊推下，樓花期較短的旺角利‧晴灣23，卻反其道以低市價截擊，屬近期新盤市場上較為罕見，相信會進一步推動一手市場的熾熱情況。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 2021/05/03 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 新盤銷售 5月迎來首波高峰 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 2021/05/05 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 你可能感興趣 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 08:00 2021/05/03 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 新盤銷售 5月迎來首波高峰 01:00 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 08:00 2021/05/05 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 最新專欄文章 專家樓論 - 核心區商舖組合 走向在地化 今日 核心區商舖組合 走向在地化 專家樓論 - 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 2021/05/05 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 專家樓論 - 新香港人置業喜好 2021/05/05 新香港人置業喜好 專家樓論 - 鐵路盤 豪宅價 樓市新常態 2021/05/04 鐵路盤 豪宅價 樓市新常態 專家樓論 - 新盤銷售 5月迎來首波高峰 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 ONE SOHO 利‧晴灣23 旺角 一手市場