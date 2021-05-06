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今時今日都要低價截擊?

名家專欄 14:00 2021/05/06

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面對市場多盤齊推下，樓花期較短的旺角利‧晴灣23，卻反其道以低市價截擊，屬近期新盤市場上較為罕見，相信會進一步推動一手市場的熾熱情況。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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