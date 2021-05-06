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晉環熱賣 南區二手火乘風勢現破頂潮

名家專欄 08:00 2021/05/06

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黃竹坑站港島南岸第1期晉環，近日成為樓市焦點，其中一個4房大單位以6600萬元售出，呎價54187元，創同區標準分層單位新高紀錄。在新盤熱賣帶動下，同區二手可謂火乘風勢多個屋苑價量齊升。

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欄名 : 樓市分析

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