晉環熱賣 南區二手火乘風勢現破頂潮 名家專欄 08:00 2021/05/06 分享： 黃竹坑站港島南岸第1期晉環，近日成為樓市焦點，其中一個4房大單位以6600萬元售出，呎價54187元，創同區標準分層單位新高紀錄。在新盤熱賣帶動下，同區二手可謂火乘風勢多個屋苑價量齊升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤越貴越有市 勢展新一輪升浪 2021/04/26 新盤越貴越有市 勢展新一輪升浪 古洞地高價批出 樓價又再推高? 2021/04/28 古洞地高價批出 樓價又再推高? 私宅供應增 樓價怎麼走? 2021/05/01 私宅供應增 樓價怎麼走? 你可能感興趣 新盤越貴越有市 勢展新一輪升浪 14:00 2021/04/26 新盤越貴越有市 勢展新一輪升浪 古洞地高價批出 樓價又再推高? 00:14 2021/04/28 古洞地高價批出 樓價又再推高? 私宅供應增 樓價怎麼走? 14:00 2021/05/01 私宅供應增 樓價怎麼走? 最新專欄文章 舖市低位反彈 老店趁機沽貨套現 2021/05/05 舖市低位反彈 老店趁機沽貨套現 投資者口味轉變 專掃大單位 2021/05/04 投資者口味轉變 專掃大單位 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 2021/05/03 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 移民潮並沒有推低樓價 2021/04/30 移民潮並沒有推低樓價 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 2021/04/28 舖租續回落 民生商戶迎來出頭天 二手市場 港島南岸 晉環