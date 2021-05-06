與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 國際 18:44 2021/05/06 分享： 近期印度疫情大爆發，進一步反映發展中國家疫情失控的危險性，疫情較好的國家也無法獨善其身，在疫苗上援助窮國，已成國際共識，但疫苗供應跟不上，美國遂宣布支持取消疫苗專利，令窮國更易取得疫苗。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 2021/05/05 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 2021/05/04 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 2021/05/01 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 2021/04/29 環保勢成全球國策 德國汽車業如何應對？ 你可能感興趣 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 07:25 2021/05/05 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 07:25 2021/05/04 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 15:54 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 疫情 經濟 疫苗 拜登 非洲 政治 美國 專利