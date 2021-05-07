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中電派息遞增 公用股中首選

名家專欄 2021/05/07

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經濟復甦仍然是環球股市炒作主題，美國財長耶倫日前發表加息言論後，銀行及資源股繼續成為資金追捧對象，推動美股道指周三再創新高，相反新經濟股因估值、業務增速等原因而遭減持，美股納指四連跌疑營造小雙頂形態。

...

撰文 : 羅文業
蕭悅潾

欄名 : 透視中港美

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