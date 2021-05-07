中電派息遞增 公用股中首選 名家專欄 2021/05/07 分享： 經濟復甦仍然是環球股市炒作主題，美國財長耶倫日前發表加息言論後，銀行及資源股繼續成為資金追捧對象，推動美股道指周三再創新高，相反新經濟股因估值、業務增速等原因而遭減持，美股納指四連跌疑營造小雙頂形態。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 羅文業 蕭悅潾 欄名 : 透視中港美 相關文章 小米歐洲報捷 智能汽車發力 今日 小米歐洲報捷 智能汽車發力 友邦國內擴張 增長跑贏同業 今日 友邦國內擴張 增長跑贏同業 你可能感興趣 小米歐洲報捷 智能汽車發力 今日 00:01 小米歐洲報捷 智能汽車發力 友邦國內擴張 增長跑贏同業 今日 00:01 友邦國內擴張 增長跑贏同業 最新專欄文章 透視中港美 - 科技股波折重重 選ETF分散風險 2021/05/06 科技股波折重重 選ETF分散風險 【新經濟股】科技股又怕監管又驚加息 撈底揀ETF分散風險? 2021/05/05 【新經濟股】科技股又怕監管又驚加息 撈底揀ETF分散風險? 透視中港美 - 港股與經濟脫鈎 GDP勁彈難炒起 2021/05/05 港股與經濟脫鈎 GDP勁彈難炒起 【港股拆局】本港經濟終現強勢復甦 港股望再迎升浪？ 2021/05/04 【港股拆局】本港經濟終現強勢復甦 港股望再迎升浪？ 透視中港美 - 滙豐季績炒完 業務前景續改善 2021/05/04 滙豐季績炒完 業務前景續改善 疫情 派息 公用股 中電控股（00002） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 中信股份（00267） 中國海洋石油（00883） 中銀香港（02388） 新經濟