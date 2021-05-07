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【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點?

名家專欄 13:21 2021/05/07

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美股道指連日創新高，對港股支持作用有限。藍籌科技股近全綫偏軟，續拖港股反彈市後腿。傳統金融股再成支撐升市主要動力，當中滙豐 （00005） 以外，藍籌中港銀股行股半日大多升逾1%，與友邦 （01299） 同為港股升市功臣。

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欄名 : 透視中港美

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