【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 名家專欄 13:21 2021/05/07 分享： 美股道指連日創新高，對港股支持作用有限。藍籌科技股近全綫偏軟，續拖港股反彈市後腿。傳統金融股再成支撐升市主要動力，當中滙豐 （00005） 以外，藍籌中港銀股行股半日大多升逾1%，與友邦 （01299） 同為港股升市功臣。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中電派息遞增 公用股中首選 今日 中電派息遞增 公用股中首選 透視中港美 - 科技股波折重重 選ETF分散風險 2021/05/06 科技股波折重重 選ETF分散風險 【新經濟股】科技股又怕監管又驚加息 撈底揀ETF分散風險? 2021/05/05 【新經濟股】科技股又怕監管又驚加息 撈底揀ETF分散風險? 透視中港美 - 港股與經濟脫鈎 GDP勁彈難炒起 2021/05/05 港股與經濟脫鈎 GDP勁彈難炒起 【港股拆局】本港經濟終現強勢復甦 港股望再迎升浪？ 2021/05/04 【港股拆局】本港經濟終現強勢復甦 港股望再迎升浪？ 指數 股票 經濟 貨幣政策 港股 GDP 恒生指數 中銀香港（02388） 英倫銀行 恒生銀行（00011）