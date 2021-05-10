旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 名家專欄 09:00 2021/05/10 分享： 一手例下分區計劃大綱圖中的旺角區，過往新盤供應不算頻繁，而且推售時間表亦疏落，不過罕有地在2021年5月，旺角區出現新盤大戰，ONE SOHO、千望及利‧晴灣23三大個全新盤同月出擊。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 2021/05/05 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 你可能感興趣 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 08:00 2021/05/05 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 最新專欄文章 強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？ 2021/05/07 強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？ 晉環熱賣 南區二手火乘風勢現破頂潮 2021/05/06 晉環熱賣 南區二手火乘風勢現破頂潮 舖市低位反彈 老店趁機沽貨套現 2021/05/05 舖市低位反彈 老店趁機沽貨套現 投資者口味轉變 專掃大單位 2021/05/04 投資者口味轉變 專掃大單位 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 2021/05/03 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 一手市場 利‧晴灣23 樓價 千望 ONE SOHO 市建局 旺角 上車盤