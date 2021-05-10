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旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後

名家專欄 09:00 2021/05/10

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一手例下分區計劃大綱圖中的旺角區，過往新盤供應不算頻繁，而且推售時間表亦疏落，不過罕有地在2021年5月，旺角區出現新盤大戰，ONE SOHO、千望及利‧晴灣23三大個全新盤同月出擊。

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欄名 : 樓市分析

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