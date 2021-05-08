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中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？

名家專欄 2021/05/08

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美股道指連日創新高，對港股支持作用有限，恒指昨反覆下跌26點或0.1%。藍籌科技股近全綫下滑，續拖港股後腿。傳統金融股再成支撑大市主要動力，當中除滙豐（00005）以外，藍籌中港銀行股全綫升約1%或以

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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