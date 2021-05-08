中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 名家專欄 2021/05/08 分享： 美股道指連日創新高，對港股支持作用有限，恒指昨反覆下跌26點或0.1%。藍籌科技股近全綫下滑，續拖港股後腿。傳統金融股再成支撑大市主要動力，當中除滙豐（00005）以外，藍籌中港銀行股全綫升約1%或以 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 李寧前景向好 「國潮」產品熱賣 今日 李寧前景向好 「國潮」產品熱賣 新奧泛能業務俏 受惠碳中和政策 今日 新奧泛能業務俏 受惠碳中和政策 你可能感興趣 李寧前景向好 「國潮」產品熱賣 今日 00:01 李寧前景向好 「國潮」產品熱賣 新奧泛能業務俏 受惠碳中和政策 今日 00:01 新奧泛能業務俏 受惠碳中和政策 最新專欄文章 【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 2021/05/07 【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 透視中港美 - 中電派息遞增 公用股中首選 2021/05/07 中電派息遞增 公用股中首選 透視中港美 - 科技股波折重重 選ETF分散風險 2021/05/06 科技股波折重重 選ETF分散風險 【新經濟股】科技股又怕監管又驚加息 撈底揀ETF分散風險? 2021/05/05 【新經濟股】科技股又怕監管又驚加息 撈底揀ETF分散風險? 透視中港美 - 港股與經濟脫鈎 GDP勁彈難炒起 2021/05/05 港股與經濟脫鈎 GDP勁彈難炒起 本地銀行股 銀行 國有內銀股 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 友邦保險（01299） 工商銀行（01398） 中銀香港（02388）