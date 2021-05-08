樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 名家專欄 14:00 2021/05/08 分享： 相隔一個月，二手樓價指數再次三連升，樓價要突破橫行局面升穿歷史高位，須一、二手成交量配合，再加上股市氣氛向好，帶動指數進入穩定的上升軌道。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 移民潮並沒有推低樓價 2021/04/30 移民潮並沒有推低樓價 18區人口變化 又關住屋事？ 2021/04/13 18區人口變化 又關住屋事？ 千萬豪翁都靠「磚頭」發達？ 2021/04/09 千萬豪翁都靠「磚頭」發達？ 你可能感興趣 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 14:00 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 移民潮並沒有推低樓價 16:08 2021/04/30 移民潮並沒有推低樓價 18區人口變化 又關住屋事？ 01:00 2021/04/13 18區人口變化 又關住屋事？ 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤下一戰場--新界西北 2021/05/07 新盤下一戰場--新界西北 專家樓論 - 住宅租務需求 未知變數多 2021/05/07 住宅租務需求 未知變數多 專家樓論 - 今時今日都要低價截擊? 2021/05/06 今時今日都要低價截擊? 專家樓論 - 核心區商舖組合 走向在地化 2021/05/06 核心區商舖組合 走向在地化 專家樓論 - 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 2021/05/05 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 香港物業 一手市場 二手市場 指數 樓價 CCL 成交