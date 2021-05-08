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樓價有望破頂？ 還看兩大因素!

名家專欄 14:00 2021/05/08

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相隔一個月，二手樓價指數再次三連升，樓價要突破橫行局面升穿歷史高位，須一、二手成交量配合，再加上股市氣氛向好，帶動指數進入穩定的上升軌道。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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