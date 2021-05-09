推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 國際 18:25 2021/05/09 分享： 英國日前的地方議會選舉及國會補選，兩大焦點為倫敦市長及蘇格蘭議會之爭，尤以後者更為重要。今次選戰的結果，將是蘇格蘭能否順利推動第二次獨立公投，關乎大不列顛王國會否分裂的關鍵。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 2021/05/06 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 2021/05/05 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 2021/05/04 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 2021/05/01 【拜登100日】總統開局功績 青史留名關鍵？ 你可能感興趣 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 18:44 2021/05/06 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 07:25 2021/05/05 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 07:25 2021/05/04 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 選舉 蘇格蘭 施雅晴 英國 約翰遜 加泰獨立 加泰羅尼亞 魁北克 脫歐