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推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版）

國際 18:25 2021/05/09

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英國日前的地方議會選舉及國會補選，兩大焦點為倫敦市長及蘇格蘭議會之爭，尤以後者更為重要。今次選戰的結果，將是蘇格蘭能否順利推動第二次獨立公投，關乎大不列顛王國會否分裂的關鍵。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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